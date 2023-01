Faxineira é esfaqueada por mulher na casa do ex-marido em Barra Mansa

Uma mulher, de 40 anos, que trabalha como faxineira, foi esfaqueada no fim da manhã desta sexta-feira, dia 20, por uma mulher que havia separado do marido na Rua José ex-mulher na Rua José Melchíades, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

Segundo o registro, a mulher estava fazendo faxina na casa de um cliente quando a ex-mulher dele, inconformada com o término do relacionamento, começou a discutir com a faxineira. A ex-mulher pegou uma faca e a golpeou no ombro. Em seguida, a vítima contou que saiu para a rua e gritou por socorro.

A mulher foi socorrida e levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia. Já a suspeita fugiu e não havia sido localizada até o momento desta publicação. A Polícia Militar chegou a fazer buscas pela outra mulher, mas sem sucesso. A vítima não corre risco de morrer.