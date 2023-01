GPT da PRF recupera veículo com registro de roubo em Barra Mansa

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo VW/Nivus HL TSI AD (prata) na noite de quinta-feira, dia 19, por volta das 21h05 minutos, no km 284, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes deram ordem para o veículo parar no posto da PRF. Quando os policiais desembarcaram do veículo o condutor iniciou fuga. Houve perseguição e o condutor, infringindo várias normas de trânsito, somente parou quando o pneu do carro furou.

Os agentes utilizaram o uso de algemas para impedir nova tentativa de fuga. O veículo estava sendo conduzido por um homem sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dois ocupantes. Durante fiscalização os agentes observaram que vários elementos identificadores tinham com indício de adulteração.

Durante consulta aos sistemas da PRF, foi constatado de que o veículo original possuía ocorrência de roubo no dia 14 de abril de 2022, no Rio de Janeiro (RJ). Sobre a procedência do carro, um dos suspeitos afirmou ser o proprietário do veículo e que tinha dado um GM/Celta e mais R$ 10mil reais em troca do Nivus.

Disse ainda que se assustou com a abordagem por ter passagens criminais por tráfico e seu condutor não ter CNH, motivos pelos quais fugiram. O condutor disse o mesmo e que empreendeu fuga por não possuir CNH e que apenas estava dirigindo para o amigo.

O condutor e os passageiros, foram levados para a 90° Delegacia de Polícia, em Barra Mansa para as medidas legais cabíveis.