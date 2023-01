Homem é flagrado por apropriação indébita na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou nesta sexta-feira, dia 20, por volta das 18h30min, o condutor de um veículo Hyundai/HB-20 (branco) no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante abordagem, o condutor disse estar vindo do Rio Grande do Sul (RS). Durante fiscalização, foi constatado de que havia um Registro de Ocorrência de Apropriação Indébita, registrado no Rio de Janeiro (RJ).

O condutor disse adquiriu o veículo em novembro de uma agência em Macaé (RJ) por R$ 46 mil e deu uma entrada no mês de janeiro. Contou que trabalhava como motorista de aplicativo, mas que aceitou um convite para trabalhar em um estaleiro em São José do Rio Norte (RS) e por isso não pegou nota de compra nem transferiu o veículo para seu nome.

O condutor foi encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feito a ocorrência.