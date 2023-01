Dois jovens, de 20 e 18 anos, foram presos em flagrante na quinta-feira, dia 19, suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Luís Isaque Mendes, no bairro Nova Esperança, em Barra Mana.

Com os dois foram apreendidos 70 pinos de cocaína, R$ 50 em espécie e um telefone celular. Segundo policiais militares, o preso mais jovem e irmão de um homem apontado como gerente do tráfico no bairro.

Os dois foram levados para a 90ª DP, onde tiveram a prisão em flagrante confirmada. Foto: Polícia Militar