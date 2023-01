Policiais civis e militares prendem homem por furto no Creas

Policiais civis e militares prenderam nesta sexta-feira, dia 20, um homem, de 26 anos, suspeito de invadir e furtar equipamentos do Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), no Centro de Paraty.

Os agentes recuperaram com o suspeito um aparelho de TV de 32 polegadas e um computador. O delegado Marcelo Russo disse que imagens das câmeras de segurança foram importantes para a prisão do criminoso.

O delegado disse que o arrombamento ocorreu por volta das 2 horas da madrugada (registrado no vídeo), quando o homem pulou o muro e arrombou uma janela do estabelecimento. Depois de analisarem as imagens o suspeito foi preso por volta das 13 horas, perto de sua residência.

Ele vai responder por furto qualificado e pode pegar até oito anos de reclusão. (Foto: Polícia Civil)