VR Ganha Restaurante Especializado em Comida Caseira

Volta Redonda ganhará a partir desta semana um espaço gastronômico onde os consumidores poderão saborear pratos da gastronomia brasileira feitos de maneira caseira e especial.

O restaurante Gostin Di Vó, está localizado no Pontual Shopping na Vila Santa Cecília e chega com o objetivo de proporcionar aos apaixonados pela gastronomia nacional a experiência de saborear pratos produzidos com temperos caseiros, e que remetam a sensação de estarem saboreando comidas comumente feitas pelas suas famílias.

– Nós somos apaixonados por comida caseira de verdade, bem temperadinha feita com amor, igual as nossas vovós faziam. Depois de alguns anos morando na cidade do Rio de Janeiro, onde tivemos outro estabelecimento, decidimos retornar a Volta Redonda e lançar aqui, que é uma cidade que recebe pessoas de todos os lugares do país um restaurante especializado em comida caseira brasileira para permitir que as pessoas possam realmente se sentir em casa, revelou Nathalia Rocha, proprietária do Restaurante.

A escolha do lugar onde a casa está localizada, que fica em um dos centros comerciais da cidade, que possui fácil acesso, possibilitará que os consumidores visitem o restaurante com tranqüilidade para desfrutar de saborosas experiências gastronômicas.

– Sabemos que Volta Redonda conta com bons restaurantes e chegamos para proporcionar ao consumidor uma experiência gastronômica diferenciada e por isto decidimos instalar a nossa casa em uma região de fácil acesso a todos, disse a proprietária.

Nathalia elogiou o clima aconchegante que Volta Redonda e as demais cidades do Sul do Estado possuem e convidou a população para conhecer o Gostin Di Vó.

– As cidades do interior sempre são acolhedoras e possuem um jeito especial de trabalhar a gastronomia. Acreditamos em Volta Redonda e na região Sul Fluminense, montamos uma equipe de trabalho qualificada, com profissionais locais e convidamos você que vive ou está de passagem por aqui a vir conhecer a nossa casa. Tenham a certeza que serão muito bem recebidos e desfrutarão de saborosos momentos, convidou a empresária.