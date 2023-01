Idoso é morto a tiros em Paulo de Frontin (RJ)

Um idoso, de 65 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira, na Rua H, no bairro Graminha, em Paulo de Frontim (RJ). O irmão da vítima contou aos policiais que estava na casa com o seu irmão quando bateram no portão. O idoso foi atender o chamado e viu quatro pessoas dentro de um carro.

O condutor do veículo mostrou parte do veículo que estava avariado após uma colisão entre os carros. Perguntou ao idoso se ele era o pai do rapaz que se envolveu no acidente de trânsito.

O idoso disse que sim e foi atingido por quatro tiros. O autor do crime entrou no carro e fugiu. Com ferimentos, a vítima correu para o quintal de sua casa e caiu em seguida.

Logo depois foi acudido pelo irmão que ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que confirmou que o idoso tinha ido a óbito. O perito da Polícia Militar foi acionado e logo depois liberou o corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na delegacia de Paulo de Frontin para ser investigado.