Morreu no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o motociclista vítima de um acidente no Centro na madrugada deste sábado (21). Carlos Eduardo Ferreira dos Passos tinha 21 anos e bateu em um muro na Avenida Nelson dos Santos Gonçalves, nas proximidades da Rodoviária Francisco Torres. O óbito foi confirmado às 18h.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Carlos Eduardo foi levado com ferimentos graves para a unidade médica, com múltiplas fraturas no rosto e com contusões no pulmão e abdômen. Ele chegou a ser intubado, mas não resistiu.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre sepultamento e velório.