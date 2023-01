O motociclista Carlos Eduardo Ferreira dos Passos ficou gravemente ferido em um acidente no início da madrugada deste sábado, dia 21, na Avenida Nelson dos Santos Gonçalves, no Centro, de Volta Redonda.

Carlos Eduardo perdeu o controle do veículo e bateu no anteparo do viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga ao bairro Aterrado. A vítima foi levada ao Hospital São João Batista pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a unidade hospitalar a vítima sofreu ferimentos graves como: múltiplas fraturas de face, contusão pulmonar a esquerda e abdome agudo traumático. Ele está intubado em ventilação mecânica, instável hemodinamicamente e encontra-se na sala vermelha. Foi realizada a tomográfica computadorizada de crânio, tórax e abdome.

Segundo populares, a vítima ficou prensada na mureta do viaduto. Devido ao horário ser de baixo fluxo de veículos, o trânsito não chegou a ser afetado.