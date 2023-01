Um homem de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser alvo de quatro homens armados que invadiram a sua residência na noite de quinta-feira, 19, na Rua Antenor Miguel da Silva, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

A vítima contou na delegacia de Barra Mansa que os criminosos chegaram armados na sua casa, Ele contou que fugiu pelos fundos do imóvel, que dá acesso à Beira-Rio, ao perceber a invasão deles.

O fato só foi comunicado na delegacia no dia seguinte. De acordo com relato do homem à policiais militares, ele já havia sido vítima de tentativa de homicídio pelos mesmos criminosos em duas outras ocasiões diferentes. Os nomes dos suspeitos já estão em poder da polícia.

No momento desta publicação, não havia informações se algum dos suspeitos já havia sido preso e nem sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil.