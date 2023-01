Polícia Militar apreende drogas e munições em Valença (RJ)

Policiais militares receberam uma denúncia na noite de sábado por volta das 21h15min, sobre uma casa que estava sendo abrigo de suspeitos, oriundos do Rio de Janeiro, que estariam com farta quantidade de drogas e armas, na Rua Coroados, no bairro Monte D’Ouro em Valença.

Numa das residências os agentes encontraram debaixo de uma caixa d’água dois sacos de plástico transparente com 120 pinos de cocaína, sete munições calibre: 8,9mm, sete calibre 9mm e quatro munições calibre 38. As drogas e as munições foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Valença.