 Atraso no aluguel acaba em atrito em Valença

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado, por volta da 13h30min, por uma mulher, de 30 anos, para informar que foi agredida verbalmente pela dona do imóvel em que mora, de 45 anos, na tarde deste sábado, por volta das 13h30min, na Rua Antônio Aleixo, no bairro Varginha, em Angra dos Reis.

Os agentes foram até o local, onde foi informada pela moradora do imóvel que estava devendo o aluguel referente ao mês de janeiro. Ela disse que estava passando por dificuldades financeiras. A mulher contou que recebeu ajuda de um amigo que lhe emprestou R$ 100,00 em espécie, o qual, foi dado como parte do referido aluguel à proprietária do imóvel.

A mulher contou também aos agentes que um amigo teria feito um churrasco em sua residência. Ao saber e ver que a inquilina estava fazendo um churrasco, bancado pelo amigo, a mulher proferiu palavras de baixo calão, dizendo que para fazer churrasco à inquilina estava com dinheiro e para pagar o alugar não tinha.

Os agentes foram até a dona do imóvel que disse que queria a sua casa de volta. Os agentes orientaram as partes a procederem no Fórum para a questão do aluguel e orientou as mesmas, a procederem a 91ªDP, a fim de resolver o atrito verbal, porém as partes abriram a mão do direito sendo resolvido no local.