Um carro invadiu a contramão da Rua Campos, no bairro Retiro, em Volta Redonda, na tarde de sábado, dia 21. O veículo – um Corsa – foi perseguido por viaturas da Guarda Municipal e só foi abordado na Rua Nova Friburgo, no mesmo bairro.

Segundo a Guarda Municipal, havia quatro ocupantes no carro e, no momento da abordagem, o motorista provocou uma colisão proposital com a viatura, e ele saiu pelo lado do carona, correndo por uma servidão, não sendo alcançado. Os outros três permaneceram no carro.

De acordo com a GMVR, antes de ser abordado, a perseguição aconteceu por ruas dos bairros Eldorado, Retiro, Bom Jesus, Vila Brasília e Coqueiros. Os agentes explicaram que, por volta das 15h20min, os agentes estavam no local acompanhado a equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública quando flagraram o veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas e trafegando pela contramão, colocando em risco a vida de pedestres.

Na delegacia, os três ocupantes do veículo informaram que dentro do carro pediam para o motorista obedecer a ordem de parada, mas eles não foram ouvidos. Na unidade policial, os agentes verificaram que o condutor possui várias anotações criminais por tráfico de drogas. (Foto: Guarda Municipal)