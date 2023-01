Dois homens são assassinados em Paraty

Dois homens, Ricardo Zózimo Correa e André Barbosa do Nascimento foram assassinados na noite de sábado, dia 21, por volta das 20h20min, na Rua Tenente Sousa, em frente ao n°48, no bairro Parque Imperial, em Paraty.

Policiais civis e militares foram acionados para verificar o duplo homicídio e depararam com os dois corpos caídos no chão. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou os corpos que foram levados pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal, em Angra dos Reis.

A ocorrência foi feita na 167° DP, de Paraty.