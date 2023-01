Um homem, de 43 anos, foi baleado na manhã deste domingo, quando passava pela Rua 7 em um carro no distrito de Massambará, em Vassouras.

Além do condutor, havia duas mulheres no veículo. Elas não foram atingidas pelos tiros. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Universitário. Seu estado de saúde é estável. No momento desta publicação, ele seguia internado em observação. A Polícia Civil de Vassouras investiga o crime.