Um jovem de 22 anos foi preso na noite de sábado (21) com arma e munições no bairro Novo Horizonte, em Barra Mansa. O rapaz foi encontrado em casa, na Rua 14, e foi flagrado arremessando uma bolsa azul, com uma pistola dentro, para o telhado do vizinho.

Segundo a polícia, antes, o rapaz foi flagrado por policiais militares na rua, com a arma em punho, indo para a residência. Os agentes o seguiram e, com a entrada permitida pela mãe do suspeito, encontraram o rapaz, que assumiu ter arremessado a bolsa.

Além da pistola, foram apreendidas 20 munições. O suspeito, que já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico, foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso. (Foto: PM/Divulgação)