Jovem morre ao cair de moto em Volta Redonda

O motociclista Ramon Maul, de 35 anos, morreu ao cair de sua moto no início da noite deste domingo, na Rua Desembargador Ellis Hermydio, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o local do acidente. O corpo foi coberto com um lençol. O trânsito sofreu pequena lentidão. Na madrugada de sábado, dia 21, Carlos Eduardo Ferreira dos Passos, de 21 anos, morreu no Hospital São João Batista após colidir em um muro Avenida Nelson dos Santos Gonçalves.(Foto: Redes sociais)Fotos: Redes sociais