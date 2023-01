Policiais militares apreenderam dois jovens, de um jovem, de 22 e 20 anos, com uma pequena quantidade de drogas no final da noite de sábado, dia 21, na Rua Carlos Luiz Jannuzzo, no bairro Jardim Valença, em Valença (RJ).

Os agentes flagraram os suspeitos que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após o registro os dois foram liberados.