Um deslizamento de terra ocorrido na manhã de domingo, por volta das 6 horas, interditou a pista da RJ-145 (Barra do Piraí/Piraí), na altura do bairro Ponte do Andrade, em Barra do Piraí.

De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual), a terra cedeu a atingiu a pista nos dois sentidos. Ninguém foi atingido.