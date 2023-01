Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma vítima fatal na noite desta segunda-feira, dia 23, no km 244, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu três caminhões e um carro. A vítima fatal estava no carro e ficou presa às ferragens. O trânsito está fluindo apenas numa faixa. Há lentidão no local. Foto: Redes sociais