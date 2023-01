Ações de fiscalização foram feitas em todos os bairros da cidade, algumas de forma simultânea

As equipes de operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada nas ações do “VR em Ordem”, entre os dias 16 e 22 deste mês. Ações de fiscalização foram feitas em todos os bairros da cidade, algumas de forma simultânea. Ao todo, foram 12 veículos irregulares removidos ao Depósito Público Municipal; oito automóveis e quatro motocicletas.

Nas quatro motos foram constatadas as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); estacionamento irregular e veículo com o lacre de identificação violado.

Os oito automóveis foram recolhidos por: estar em situação de abandono na via pública; como um Astra azul, recolhido no bairro São Lucas; a Towner cinza no bairro Açude e o Fiat Idea, recolhido por estar estacionado irregularmente em frente à garagem. Após receber várias denúncias, a GMVR esteve aos locais para remoção dos veículos, no qual os proprietários não cumpriram o Decreto Municipal 15.601. Moradores reclamaram e fizeram o comunicado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para que uma solução fosse tomada.

“Estamos orgulhosos do nosso trabalho realizado diariamente, atendendo as solicitações da população que sempre nos ajuda, interagindo e realizando as denúncias para que a providências cabíveis sejam tomadas. Gostaria de agradecer e enaltecer a nossa equipe por realizar este belo trabalho”, comentou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Cedidas pela Semop/PMVR