Guarda Municipal de Volta Redonda encontra carro furtado

Veículo levado em Barra Mansa foi achado por agentes da GMVR na Ponte Alta, após denúncia via Ciosp

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou um carro com placa de Barra Mansa que havia sido furtado no domingo (22). O veículo foi encontrado no bairro Ponte Alta, após a GMVR receber denúncia pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O caso aconteceu na segunda-feira (23).

O guarda L. Carlos estava em patrulhamento, quando foi acionado pelo Ciosp para verificar a denúncia. No local, o agente constatou que o veículo havia sido furtado. O carro foi levado por um guincho para a Delegacia de Polícia (93ª DP), onde o registro da ocorrência foi feito, assim como passaria por análise pericial.

“A GMVR vem obtendo destaque na segurança pública, principalmente com ações integradas com as demais forças de segurança. Quero parabenizar a todos os agentes envolvidos nessa recuperação do veículo, os GMs L. Carlos, Daniel Pires e A. Silva, pela agilidade em solucionar problemas”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos: Divulgação/GMVR