Um homem, identificado como Marcelo Gonçalves dos Santos, conhecido como ‘Marcelinho’, de idade não informada, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (24) em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Rio do Amazonas, no bairro Água Limpa, perto do Túnel 20.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada da perícia. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecida.