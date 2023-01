Polícia Militar apreende drogas numa casa abandonada em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre suspeitos que estariam traficando em uma casa localizada no “Escadão do Rufino” na Rua Boa Esperança, no bairro Vila Coringa em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e quando chegaram depararam com vários suspeitos em atitude suspeita que fugiram ao perceber a chegada da viatura policial. Durante revista pelo local foram apreendidos 16 pedras de crack, 31 pedaços de maconha, 41 pinos de cocaína e um cinto tático com coldre.

Os agentes foram até a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência policial.