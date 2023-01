Atividades serão realizadas através da Secretária Municipal de Ação Comunitária (Smac)

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), firmou uma parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) na semana passada, para oferecer cursos profissionalizantes a detentos da Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, no bairro Roma.

A parceria foi firmada em encontro na sede da Smac. Estiveram presentes na reunião a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte; o diretor da Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, Fabrício Portugual; o sub- diretor Ronaldo Monteiro Perri; e a assistente social Léa Aparecida da Soledad Ananias.

Os agentes foram em busca de uma parceria para levar atividades socioeducativas para dentro da unidade penitenciária, visando trabalhar a ressocialização dos apenados.

Durante o encontro, a secretária Carla Duarte e sua equipe sugeriram algumas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (violão, desenho, percussão) e do Programa de Inclusão Produtiva (artes com materiais reciclados).

“Oportunizá-los por meio de programas e projetos educacionais e de geração de renda é um instrumento de mudança na integração social e na oportunidade de emprego, para que eles, no futuro, possam ter chances que antes não tiveram”, destacou a secretária.

Secom/PMVR