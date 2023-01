Equipes da prefeitura de Valença estão trabalhando para amenizar os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram no início da noite da última segunda-feira, dia 23.

De acordo com informações da Secretaria de Serviços Públicos, as primeiras equipes foram direcionadas para intensificar o atendimento nas áreas mais afetadas. A equipe da Defesa Civil e Assistência Social foram logo acionadas pelo prefeito Fernandinho Graça e estão mobilizadas para prestar toda assistência à população.

Outra equipe começou os trabalhos no início da manhã desta terça-feira e se desdobram para agilizar a limpeza na cidade. Nas ruas foram encontrados muitos restos de sacos de lixo rasgados e descartes irregulares. Caminhões e máquinas estão auxiliando na retirada de entulhos, inservíveis e objetos que obstruíram as vias. Em alguns pontos foi necessária a intervenção do uso de dois caminhões pipas para a lavagem das vias públicas.

De acordo com informações da Defesa Civil do Município, o volume pluviométrico 67,2 mm em menos de uma hora, muito acima do previsto, assustou e com isso, foi necessário a prefeitura agilizar o atendimento emergencial dando rapidez e eficácia na prestação dos serviços para a população. A prefeitura mantém o alerta geral e a Defesa Civil, pede que ao menor sinal de desmoronamento de rochas e terra, nível elevado de riachos e rios maiores, as pessoas procurem abrigos seguros e o auxílio dos órgãos governamentais.