Miguel Pereira – Cerca de 150 alunos da rede municipal de ensino de Barra do Piraí participaram nesta segunda-feira, dia 23, de uma visita à Terra dos Dinos.

O evento faz parte do programa de educação ambiental desenvolvido pela Statled Brasil que visa, entre outras atividades, estimular práticas ambientais locais, valorizar a biodiversidade do país e reforçar o compromisso com o futuro do planeta.

“Cuidar do meio ambiente é um compromisso com a saúde e a vida. Através de boas maneiras ambientais podemos evoluir para um mundo melhor”, destaca Joel Soares, consultor ambiental da Statled Brasil.

Durante a visitação os estudantes da Escola Municipal Adma David Chedid puderam ver de perto réplicas perfeitas de dinossauros que se movimentam e fazem sons, semelhantes aos seres que habitaram a Terra há milhões de anos.

“É tudo muito real! Estou feliz em ter conhecido esse lugar, uma experiência incrível que vou guardar pra sempre em minha memória”, disse o estudante Leoni Rodrigues, 11 anos.

A Terra dos Dinos possui uma área de 1,4 milhão de metros quadrados com mais de 40 modelos dos bichos pré-históricos, em escalas reais, divididos pelos três mais importantes períodos do Planeta Terra.

“Agradecemos imensamente o carinho que a Statled Brasil teve conosco. Estamos emocionados e encantados com tudo que vivenciamos hoje. Proporcionar momentos como esse aos alunos da rede pública é algo que ficará marcado pra sempre na vida de cada um deles”, completou Willian Alves diretor escolar.

Ao final do passeio todos os alunos e professores receberam um kit da Statled Brasil com: mochila, lápis de cor, bloco de notas, caneta, chinelo personalizado e um livro ilustrado e didático “Cuide do lugar que você pisa”.