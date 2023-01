Sargento da Polícia Militar é assassinado em Paraty

O sargento da Polícia Militar Renato Tostes Carvalho foi assassinado a tiros, na manhã desta terça-feira, dia 24, quando seguia de motocicleta para o trabalho, no km 544 da BR-101 (Rio-Santos) no bairro São Gonçalinho, em Paraty.

Renato foi socorrido e levado para o Hospital Hugo Miranda, mas não resistiu.

Segundo foi apurado pelas polícias Civil e Militar, um carro prata emparelhou com a moto na rodovia e um dos ocupantes atirou no sargento, lotado no 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Angra dos Reis.

A motocicleta da vítima também foi atingida pelos disparos feitos com um fuzil. A polícia ainda não tem pistas do criminoso. Foto: Polícia Militar