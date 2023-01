Soldado da Aman agride irmão com uma faca em Itatiaia

Um soldado da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), de 19 anos, teria esfaqueado o seu próprio irmão de 24 anos, na segunda-feira, dia 23, por volta das 23 horas, durante uma discussão, na Rua Bela Vista em Penedo, em Itatiaia.

Segundo a ocorrência policial, três pessoas, de 45,44 e 24 anos, testemunharam a agressão. Segundo os agentes, a faca chegou a penetrar e perfurou o tórax do lado direito. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, de Resende.

O acusado se apresentou espontaneamente no hospital e alegou ter sido agredido. Ele foi orientado a fazer um atendimento médico, pois alegou ter sido agredido por seu irmão com socos. O acusado e as testemunhas foram conduzidos até a 99° DP onde foi confeccionado um boletim de ocorrência.

A faca não foi encontrada. Por ser soldado da Aman, o caso foi comunicado ao superior de dia do exército. A supervisão de oficial acompanhou toda ocorrência.