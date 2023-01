Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária do (BPRv) no posto de Lídice, estão intensificando as operações e abordagens na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), no distrito de Lídice, em Rio Claro.

Os trabalhos iniciaram na terça-feira, dia 24, e vai se estender durante toda a semana. O objetivo da operação, denominada de “Asfixia” é para tentar chegar até os autores do homicídio contra o policial militar, o sargento Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, que foi assassinado a tiros na manhã de terça-feira, na Rodovia Rio-Santos, em Paraty.

Tostes, como era o seu nome de guerra, era lotado no 33º batalhão de PM, com atuação em Angra dos Reis.