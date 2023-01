Veículos do Tarifa Zero vão sair a cada uma hora do Retiro, com paradas no Aterrado, Vila, Centro, até o Shopping Park Sul

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), vai disponibilizar ônibus do Tarifa Zero para transportar de forma gratuita os visitantes do Anime Fest Fan – maior feira de cultura nerd do interior do país que acontece neste fim de semana (dias 27, 28 e 29), no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. O evento tem apoio da Coordenadoria Municipal de Juventude, com patrocínio da Enel e do Governo do Estado.

De acordo com a STMU, os ônibus sairão com intervalos de uma hora. Nesta sexta-feira (27), os ônibus vão circular normalmente durante o dia, tendo o atendimento estendido até as 20h. No sábado (28) e no domingo (29), os ônibus vão operar das 12h às 20h. O trajeto será o mesmo que atende o Park Sul, com saída do ponto no bairro Retiro, passando pelos bairros Aterrado, Vila Santa Cecília, Centro e chegando ao shopping.

“É importante incentivarmos e dar o suporte para as famílias aproveitarem esse tipo de evento, que valoriza a cultura nerd em nossa cidade e na região. Volta Redonda tem tradição em realizar grandes eventos e vamos apoiar cada vez mais a valorização da diversidade cultural do Sul Fluminense”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Evento acontecerá em dois espaços

O Anime Fest Fan (AFF) completa 10 anos nesta edição e acontecerá gratuitamente em dois espaços do Shopping Park Sul, além de ter transmissão ao vivo pelo Youtube (youtube.com/@akaitv). No estacionamento ficarão as arenas Red, Retrô e Akai e o Palco Pop; o pavilhão de eventos vai abrigar o Palco Futuro, Lojas, Artist Alley, K-pop, RPG, Board Game, Card Game, Desenho, Escape Room, Metaverso, entre outras atividades.

O Palco Pop desta edição do Anime Fest Fan contará com apresentações, debates, painéis, shows, convidados, concursos, enquanto o Palco Cult vai abrigar atividades voltadas a públicos específicos, com mesa de debates, competições, palestras, apresentações, lançamentos e outras ações.

O gênero musical sul coreano K-pop terá um espaço dedicado e concurso nos três dias de evento, com foco nos artistas locais, assim como os jogos de tabuleiro (board games) e de cartas (card games). “Também teremos um espaço de RPG robusto com mestres ensinando, para introduzir a galera nessa cultura que valoriza a leitura, o raciocínio, a criatividade, que traz outras literaturas e aguça a busca pelo conhecimento”, explicou Maicon do Grupo akai.

A Fundação CSN vai oferecer uma oficina permanente de desenho, com material profissional e equipe de artistas da região ensinando quem quiser aprender mais sobre a arte.

O Anime Fest Fan contará também com o tradicional desfile de cosplays (fantasias de animes, mangás, filmes ou seriados), jogos eletrônicos como o Just Dance, retrô, fliperamas, campeonatos, exposições de vídeo games antigos, metaverso, escape room e exibição de curtas-metragens da região.

Para se inscrever em uma das atividades ou garantir o ingresso para conferir de perto o evento, os interessados podem acessar o site https://linktr.ee/aff10anos.

Serviço:

Evento: Anime Fest Fan 10 anos.

Data: 27, 28 e 29 de janeiro de 2023.

Horário: 12h às 22h.

Local: Shopping Park Sul (Rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, São Geraldo, Volta Redonda). Secom/PMVR