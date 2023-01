O motorista de um veículo de passeio foi surpreendido com uma cratera que abriu no asfalto e uma das rodas dianteiras caiu no buraco, na Rua Japoranga, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis.

Segundo populares, no local havia uma água minando no asfalto há cerca de 10 meses. O serviço de água foi acionada para o local.