Segunda via dos novos carnês, em modelo mais sustentável, já estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/iptu

A segunda via do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023 já está disponível no site da Prefeitura de Volta Redonda, através do link: voltaredonda.rj.gov.br/iptu. Em breve, os novos carnês, em modelo mais sustentável, serão enviados para as residências pelos Correios. No IPTU da Cidade (residencial), quem escolher o pagamento em cota única têm até o dia 17 de março para pagar com 8% de desconto.

“Os contribuintes que não tiverem acesso à internet podem comparecer aos guichês 8 e 9 da prefeitura, ou na Subprefeitura do Retiro, para emissão da segunda via”, informou a diretora do Departamento de Impostos Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Gabriela Borges.

Quem optar pelo pagamento parcelado, poderá fazê-lo em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela em 17 de março. As demais cotas vencem nos seguintes dias: 18/04 (2ª parcela); 18/05 (3ª parcela); 19/06 (4ª parcela); 19/07 (5ª parcela); e 18/08 (6ª parcela).

Novos modelos

Os carnês do IPTU 2023 de Volta Redonda estão em novo formato, parecido com um boleto. De acordo com a secretaria de Fazenda, o objetivo é reduzir o consumo de papel para impressão dos carnês, promovendo mais sustentabilidade, além de economia aos cofres públicos.

“O morador vai receber um carnê em formato de carta, que vai chegar lacrado em sua residência, e no interior o contribuinte poderá conferir as datas de vencimento e valores das cotas, também um Qr code para acessar o link de emissão de segunda via, e logo abaixo os códigos de barras de cada cota a ser paga, conforme escolha do próprio contribuinte”, explicou a subsecretária de Fazenda, Lygia Morelli.

IPTU das Indústrias

No IPTU das Indústrias, o desconto de 8% é para pagamentos em cota única até o dia 23 de fevereiro. A modalidade também está disponível para pagamento parcelado, com as cotas vencendo nas seguintes datas: 23/02 (1ª parcela; 27/03 (2ª parcela); 26/04 (3ª parcela); 26/05 (4ª parcela); 27/06 (5ª parcela); e 27/07 (6ª parcela).

“Ficar em dia com a cidade é fundamental para melhorarmos ainda mais os serviços públicos, oferecer cada vez mais uma educação, saúde, manutenção e limpeza, ações sociais de melhor qualidade para a população. Já conseguimos reconstruir muita coisa, mas ainda falta e vamos seguir trabalhando para Volta Redonda ser a cidade que o povo tanto quer”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.