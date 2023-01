Polícia Militar prende três suspeitos com arma e drogas em Paraty

Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira, dia 25, três suspeitos com armas e drogas, durante investigação sobre a morte do sargento da Polícia Militar Renato Tostes Carvalho, em Paraty. O policial foi morto na manhã de terça-feira, dia 24, quando seguia de motocicleta para o trabalho, no km 544 da BR-101 (Rio-Santos) no São Gonçalinho.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro suspeito, de 27 anos, foi preso em uma casa na Rua Pedras Azuis, no bairro Pedras Azuis. Já o segundo, de 22 anos, e a terceira, de 18, foram encontrados na Rua da Quadra, no bairro Campinho.

Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38, três munições, uma réplica de fuzil, 13 tabletes de maconha, um sacolé de cocaína, dois celulares, uma balança e um rádio transmissor. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade.

De acordo com o Delegado Marcelo Russo, ainda não é possivel afirmar o envolvimento dos suspeitos no homicídio, mas afirmou que o crime está próximo de ser elucidado.

O policial, que era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis) chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos.