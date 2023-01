Policiais civis da região participam da “Operação Zêneca”

A Polícia Civil, comandada pelo delegado Michel Floroschk de Resende deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 25, uma ação denominada “Operação Zêneca”, com objetivo de cumprir mandados contra suspeitos na região do Sul do Estado do Rio.

A operação visa cumprir cinco mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Resende, Porto Real e Volta Redonda. Policiais de diversas delegacias participam da ação. Os agentes saíram por volta das 5 horas da Risp (Região Integrada de Segurança Pública), na Vila Mury, em Volta Redonda.