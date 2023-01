PRF recupera veículo com registro de roubo na Dutra, em Resende (RJ)

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na tarde desta quarta-feira, dia 25, por volta das 14h30min, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Hyundai/HB-20S 1.6, prata, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), próximo ao Acesso Oeste da cidade de Resende.

Durante fiscalização foram verificadas adulterações nos sinais identificadores do veículo. Após realizar consulta aos sistemas da PRF, foi constatado que se tratava de outro veículo, de mesma marca e cor, com registro de roubo no dia 17 de junho de 2022, no município de Maricá.

O condutor do veículo afirmou que comprou o veículo pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirmou ainda, não conhecer o vendedor e que não sabia da origem ilícita do veículo.

Diante dos fatos, foi constatado, a princípio, o crime de receptação. O veículo e o condutor, ileso e sem o uso de algemas, foram encaminhados à 89ª DP para as providências cabíveis.