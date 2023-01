Santa Casa de Barra Mansa anuncia investimentos no SUS

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Getulio José Pereira, anunciou mais um grande projeto que fará a diferença para a população. Trata-se do avanço nas obras de ampliação e revitalização do pronto-socorro SUS, que estão previstas para iniciar em fevereiro deste ano.

A Santa Casa de Barra Mansa possui um papel importante em todo o Médio Paraíba, e se destaca por ser um hospital de referência e alta complexidade, reconhecido como utilidade pública federal, estadual e municipal, por fazer parte da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com 351m², o complexo do pronto-socorro SUS atende em média mais de 40.000 pessoas ao ano, recebendo casos graves e pacientes de diversas complexidades, com foco na linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio e do politraumatismo.

Possui articulação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Corpo de Bombeiro, Nova Dutra, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e demais intercorrências nos serviços da rede de atenção à saúde.

De acordo com o provedor da instituição, “com foco no cuidado, humanização e segurança, iniciamos em 2019 um forte trabalho para viabilizar investimentos que possibilitaram a realização de obras, contratação de profissionais e aquisição de novos equipamentos, impactando diretamente na experiência do paciente”, afirma Getulio.

Projeto com foco na qualidade do atendimento

Segundo o diretor executivo, Fernando Moreira, “o projeto de reforma e ampliação do Pronto Socorro SUS foi definido a partir de um planejamento estratégico para atuar nas prioridades. E com a criação do Escritório de Projetos, em 2021 concluímos, entre outas, a obra de revitalização da fachada e recepção, trazendo um novo conceito arquitetônico. Com a continuidade das obras buscamos diminuir o tempo de espera no atendimento, proporcionar maior conforto, humanização e segurança tanto aos pacientes, quanto aos profissionais que aqui atuam”, explica.

A revitalização da unidade contempla a retirada de revestimentos antigos e a substituição por porcelanatos retificados em paredes e pisos. Instalação de uma nova rede elétrica e iluminação com luminárias em LED, reforma dos banheiros e todas as instalações hidrossanitários, limpeza e troca de filtros dos ares-condicionados, rebaixamento em gesso, revitalização das portas, proteção das paredes com bate macas em material com proteção antimicrobiana, novos mobiliários, placas de identificação e adaptações para melhor acessibilidade dos pacientes.

Ao término das obras de infraestrutura, quem for ao pronto-socorro SUS da Santa Casa encontrará uma nova realidade nos corredores e alas de atendimento (Sala Amarela, Sala Vermelha, Hipodermia e Sala de Observação).

Além das melhorias na estrutura física da unidade de pronto-socorro SUS, a direção da Santa Casa avança no processo de manutenção de uma assistência focada na qualidade que exige o envolvimento das equipes com a formação de times de trabalho, reestruturação dos processos, revisão de protocolos, estrutura tecnológica adequada, assim como coerência entre diretrizes e metas.

Muito mais que planejar e executar projetos relacionados à infraestrutura, a Santa Casa reforça o compromisso da instituição com a humanização. O provedor Getulio ainda destacou a importância da excelência no atendimento. “Para nós, a humanização é uma prioridade. Buscamos novas formas de gerir o hospital com o apoio de profissionais comprometidos com a vida, dedicados em proporcionar a melhor experiência de cuidado aos nossos pacientes”.