Volta Redonda goleia o Resende e se mantém no G4 do Estadual

No clássico ReVolta, o Volta Redonda goleou o Resende por 5 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

O primeiro tempo foi avassalador para o Volta Redonda. Logo no minuto inicial, o atacante Pedrinho recebeu a bola, ajeitou com o peito e finalizou forte para abrir o placar, 1 a 0. Aos 03’, o atacante Lelê recebeu na área, girou e mandou para o gol, 2 a 0.

O Voltaço seguiu aproveitando os espaços na defesa do Resende e ampliou novamente com o artilheiro Lelê, que recebeu na direita, chutou cruzado e acertou o ângulo, 3 a 0. O Resende diminuiu com o zagueiro Rainer, que aproveitou o cruzamento e cabeceou para o gol, 3 a 1. Aos 29’, Pedrinho recebeu na área pela direita, cortou para o meio e acertou um bonito chute para fazer o quarto gol do Voltaço, 4 a 1.

No segundo tempo, o Volta Redonda voltou com o mesmo ritmo para o jogo e o lateral-esquerdo Ricardo Sena fez o quinto em um chute cruzado, 5 a 1. O Voltaço manteve a posse de bola até o final e saiu do Raulino de Oliveira com a goleada.

O próximo compromisso do Volta Redonda será contra o Vasco, na segunda-feira (30), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Volta Redonda: Jefferson, Iury, Alix, Daniel Felipe (Marco Gabriel) e Ricardo Sena (Marcos Vinicius); Bruno Barra (Danrley), Dudu (Henrique) e Luciano Naninho; Luizinho (Macário), Pedrinho e Lelê.