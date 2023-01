Moto é furtada no estacionamento de shopping em Volta Redonda

Uma moto foi furtada no estacionamento de um shopping no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, na noite de quarta-feira (25).

De acordo com o dono, de 25 anos, morador do bairro Retiro, ele estacionou o seu veículo da marca Honda, modelo Titan, placa RKH-6161, por volta das 22h15min. Ao retornar, às 00h10min, o veículo já não estava mais no local.

Informações sobre a moto podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar, à Guarda Municipal ou diretamente na delegacia de Volta Redonda. (Foto: Arquivo Pessoal)