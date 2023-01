PRF flagra caminhoneiro com ‘rebite’ na Dutra, em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na manhã desta quinta-feira, dia 26, um caminhoneiro conduzindo uma carreta com placa de Américo Brasiliense (SP) no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano Barra Mansa.

Durante fiscalização, os agentes verificaram no tacógrafo do veículo que o motorista, de 27 anos, estava dirigindo há várias horas, sem respeitar o tempo de descanso previsto em lei. Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais encontraram mais de uma centena de comprimidos usados como “rebite” (substâncias proibidas utilizadas por profissionais do volante para combater o sono e, assim, dirigir seus veículos por mais tempo).

O veículo foi abordado porque a Central da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de janeiro, foi alertada sob que uma carreta-baú, de cor amarela, seguia em direção a São Paulo, transitando de forma perigosa e quase causando acidente no km 281, já no trecho da Dutra em Barra Mansa. O caminhoneiro teve de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF e foi liberado. Os comprimidos ficaram retidos.

PERIGO – Segundo especialistas, os efeitos colaterais de um dos tipos de comprimidos encontrados com o caminhoneiro são muitos. A ação da droga tem um período para ser finalizada, sendo assim, sempre que esse tempo vai chegando ao fim, o motorista ingere outra dose do rebite. Segundo o site “Exame Toxicológico”, para que a eficácia do rebite aconteça como o caminhoneiro quer, é necessário consumir, em média, 20 comprimidos por dia.

Essa quantidade aliada a frequência com que essa substância é consumida faz com que o condutor crie uma dependência e um ciclo vicioso no rebite. O consumo cria uma mistura de sensações no cérebro e, com isso, os reflexos são prejudicados, o que causa acidentes.