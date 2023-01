Carreta tomba na Serra das Araras

Uma carreta transportando queijos e frutas tombou no final da noite de quinta -feira, dia 26, por volta das 23 horas no km 226, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) houve saque da carga até a chegada dos agentes. A pista ficou parcialmente interditada. Por volta das 8 horas desta sexta-feira, dia 27, foi necessário interditar totalmente a pista de descida para o transbordo da carga, destombamento da carreta e liberação da via.

A pista de subida operou em mão dupla. Por volta dás 10 horas a pista de descida foi totalmente liberada. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipe de resgate da CCR RioSP para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.