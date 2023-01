Mulher morre após ser espancada por seu companheiro em Angra dos Reis

Uma mulher, de 48 anos, identificado como Daniella Juvenal da Silva, de 48 anos, foi morta a pancadas, na madrugada desta quinta-feira, dia 26, em sua própria casa na Rua do Comércio na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis.

Policiais militares foram acionados e prenderam em flagrante o companheiro da vítima, de 38 anos. No momento da prisão os agentes observaram que as mãos do criminoso estavam inchadas, resultado dos golpes desferidos contra a vítima.

Segundo os policiais, ele não reagiu à prisão. O criminoso será transferido nesta sexta-feira, dia 27, para a Cadeia Pública de Volta Redonda. Ele passará por audiência de custódia.

O corpo está sendo removido do Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis e será sepultado nesta sexta-feira, dia 27, às 14 horas, no Cemitério Portal da Saudade. Daniela era de Volta Redonda.