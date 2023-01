Polícia Militar flagra casal com pistola na Rio-Santos, em Paraty

Policiais militares flagraram nesta sexta-feira, dia 27, um casal, ele de 36 anos e a mulher de idade não revelada, com uma pistola dentro de um Fusca na BR-101 (Rio-Santos), na saída do bairro Várzea do Corumbê, em Paraty.

A ação foi de agentes da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar). O local, segundo a PM, é o mesmo onde foram presos, na quinta-feira (26), dois suspeitos que estariam diretamente envolvidos na morte do sargento Tostes, ocorrida na última terça-feira, dia 24.

No entanto, ainda não há provas de que o casal esteja envolvido com o crime e nem com o tráfico de drogas do bairro. O flagra ocorreu quando os dois seguiam para a Ilha das Cobras. Policiais estão apurando se o casal tem envolvimento da morte do sargento Tostes.

Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Paraty. O suspeito, segundo a polícia, têm anotações por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. (Foto: Polícia Militar).