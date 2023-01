Policiais militares detiveram no fim da tarde desta sexta-feira (27), em Volta Redonda, quatro suspeitos de tráfico de drogas, além de uma quantidade ainda não informada de entorpecentes. A ação ocorreu no Condomínio Minha Casa Minha Vida, do bairro Jardim Cidade do Aço.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos um rádio transmissor e uma réplica de pistola durante a ação. Todos estão na delegacia. No momento desta publicação, a ocorrência ainda estava sendo finalizada.