Uma mensagem de um bombeiro que teria participado do resgate no acidente entre dois carros na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, está circulando nas redes sociais. A mensagem, em tom de desabafo, emociona. Segundo o agente, que não foi identificado, em 15 anos de trabalho, ele vivenciou um dos dias mais difíceis de serviço.

“Que situação triste. Tínhamos acabado de chegar no quartel de um acidente no mesmo lugar e fomos avisados de uma nova colisão, mas não imaginávamos que fosse desse jeito”, diz trecho do texto. De acordo com o homem, as vítimas estariam voltando de uma comemoração do aniversário de uma das crianças, que completa 9 anos no próximo dia 30, no Aldeia das Águas, em Barra do Piraí, quando ocorreu o acidente.

“Uma agonia total e está um clima de guerra aqui”, escreveu. O desabafo teria sido escrito logo após o resgate no acidente que resultou na morte de um bebê, da mãe, do pai e de outro homem e faz ainda uma crítica às autoridades.

“Só estou fazendo um comentário, por tudo que já aconteceu aqui e nada foi feito. Estão todos baqueados e desnorteados. Por mais que estamos acostumados com a situação, hoje foi diferente”, concluiu. Uma manifestação pacífica de moradores de Volta Redonda está programada para este domingo (29), às 9 horas, em frente ao Condomínio Jardim Mariana. A organização do ato está sendo feita por meio do grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JIS7xXqaFD4Hhlyglc6FYN