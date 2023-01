BPRv flagra produtos sem nota fiscal em Valença

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) flagraram na quinta-feira, dia 26, um condutor, de 67 anos, em um veículo Fiat (branco) ano 2012, com vários maços de cigarros e fumo sem a devida nota fiscal no km 85, da RJ-145, no bairro Montedouro, em Valença.

Durante abordagem os agentes depararam com uma caixa de papelão contendo maços de cigarros e 50 fumos da marca Reis. O condutor foi encaminhado para Barreira Fiscal de Levy Gasparian, onde foram feitos todos os procedimentos. Após a emissão da nota fiscal, o condutor foi liberado com a mercadoria.