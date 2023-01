Dois feridos foram levados para o Hospital São João Batista

O trágico acidente ocorrido no final da tarde deste sábado, dia 28, deixou quatro mortos, no km 8, da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Dois homens, uma mulher e um bebê de 1 anos de idade morreram no local. As três vítimas eram da mesma família: mãe, pai e filho. A outra vítima dirigia o outro carro envolvido no acidente.

Os feridos que foram levados para o Hospital São João Batista são: uma criança de 8 anos, que sofreu trauma em membro inferior esquerdo e encontra-se no centro cirúrgico. A outra vítima seria tio das crianças.

Ele foi levado pelo Samu para o mesmo hospital. Ele foi atendido pela ortopedia e realizou RX de perna, crânio, tórax, face e coluna. Foi realizado analgesia (drogas usadas têm o objetivo apenas de aliviar ou minimizar a dor) e está lúcido, orientado e estável.