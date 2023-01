Morre Bira Ritton, ex-vereador de Resende

Morreu na manhã deste sábado (28) o ex-vereador de Resende, Ubirajara Ritton, aos 80 anos. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas do falecimento do antigo parlamentar.

Pai de Sandro Ritton, vereador de Resende e presidente da Câmara, Bira, como era conhecido, também chegou a presidir a casa durante o seu mandato. Nas redes sociais, amigos e parlamentares lamentaram o falecimento de Bira. A Câmara de Resende decretou luto oficial de cinco dias no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

“Funcionários e demais parlamentares da câmara prestam as mais sinceras condolências aos familiares e amigos do ex-vereador, que será lembrado pelo excelente trabalho em prol do município e o bom relacionamento com todos”, destacou o comunicado.

O velório está sendo realizado desde às 11 horas na capela da Santa Casa. O sepultamento será Às 16h30min, no cemitério Alto dos Passos.