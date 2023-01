Agentes da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) apreenderam 4 kg de entorpecentes em Paraty. As drogas estavam na Avenida Aloísio de Castro, no bairro Condado.

De acordo com a PM, os policiais foram ao local verificar denúncia de que os suspeitos, oriundos do Complexo do Alemão, no Rio, haviam acabado de chegar no local, em um carro de aplicativo, com um grande saco preto.

A PM informou que o trio, ao avistar a equipe, correu para dentro de uma área de mata. Os policiais correram atrás dos suspeitos e encontraram encontraram as drogas. Eles conseguiram escapar, mas local foram apreendidos 1.325 trouxinhas de maconha (2,5 kg) e 748 tubos de cocaína (1,5 kg).

As drogas foram levadas para a delegacia. No momento desta publicação, a ocorrência ainda estava sendo registrada. (Foto: PM/Divulgação)