Primeiro encontro do ano reuniu cerca de cem pessoas na igreja católica do bairro, na manhã dessa sexta-feira, 27

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, esteve no primeiro encontro de 2023 do programa “Hiperdia”, estratégia de saúde cardiovascular da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Gothardo Firmino Netto, no bairro Volta Grande. Cerca de 100 pessoas estiveram na Igreja Católica Menino Jesus, onde participaram de ações de controle da hipertensão e do diabetes, além de compartilharem um café da manhã organizado com apoio da Pastoral da Saúde.

A médica generalista da UBSF Volta Grande, Elisângela Lira Bonifácio, coordena o programa, junto com a outra médica da unidade, Luiza de Carvalho Fieldler. Ela explicou que o “Hiperdia” foi implantado em julho de 2022 para facilitar o acesso dos usuários ao tratamento da hipertensão e do diabetes, doenças que podem comprometer a saúde cardiovascular.

“A estratégia prevê encontros mensais com os pacientes que apresentam as doenças. A unidade tem cinco equipes de Saúde da Família e os usuários são divididos entre elas para que criem vínculo com os profissionais responsáveis pelo atendimento. Cada grupo tem cerca de 50 participantes, que nos encontros passam por aferição de pressão arterial e glicemia; participam de palestras com especialistas como cardiologista, nutricionista, educador físico e outros; e recebem orientações de como controlar a doença”, explicou Elisângela.

A médica ressaltou que as reuniões mensais funcionam como uma consulta. “Eles levam exames, que são pedidos durante os encontros, de quatro ou de seis em seis meses, dependendo do paciente. E quando identificamos alguma alteração nos exames ou no momento da verificação das taxas podemos ajustar a dosagem dos remédios ou encaminhar para um especialista, se necessário”, acrescentou.

O prefeito Neto agradeceu o convite para conhecer o programa e aprovou a iniciativa da UBSF do Volta Grande. “Fiquei muito feliz com a estratégia usada, pois amplia o alcance do cuidado com as pessoas com doenças cardiovasculares, contribuindo para o controle dos níveis de pressão e glicemia. E quanto mais adesão ao tratamento, menos risco de complicações. Espero que a ação desta unidade sirva de exemplo para as demais da Atenção Primária em Saúde do município”, falou Neto. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR